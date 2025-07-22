Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların ardından CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar da devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasında düzenlenen yeni operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Bugün, saat 07.30 sıralarında belediye binasına gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Genel Sekreter Yardımcısı Serkan T., İmar Şube Müdür Vekili Tuncay K. ve bir memur olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.

Belediyenin bazı birimlerinde aramanın sürdüğü öğrenildi.

MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANMIŞTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K gözaltına alınmış, oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, Z.K ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.