Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 6 gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Güncel
  • 14.10.2025 09:13
  • Giriş: 14.10.2025 09:13
  • Güncelleme: 14.10.2025 09:25
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki isimler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025’te yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınmış aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ağustos ayında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ile İmar Şube Müdür Vekili Tuncay Kaya hakkında tutuklama kararı verilmiş, 9 Eylül'de de 8 isim daha tutuklanmıştı.

