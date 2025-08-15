Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltına alınanlardan 8 kişi tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 2'si serbest bırakıldı, 15'i adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişinin işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınanlardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 15 kişi adliyeye sevk edildi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

12 Ağustos'ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki 15 kişi, 3 günlük işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 9 saat süren savcılık ifadelerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, 5 kişi adli kontrol, 8 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Ali Y., Ertan K., Cemal A., Erkan A., Furkan S., Mustafa A., Onur N. ve Salih E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.