Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' soruşturması: Gözaltındaki 14 kişi adliyeye sevk edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 14'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' soruşturmasının beşinci dalgasında gözaltına alınan 21 kişiden 14'ü adliyeye sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet almak, vermek' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Eylül'de operasyon düzenlendi.
Aralarında iş insanları, belediye personeli ve eski yöneticilerin bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında; operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, Muhittin Böcek'in tutuklu oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in baldızı Yıldız M., yerel televizyon kanalı Kanal V'nin sahibi Mehmet Okan K. ve eşi Birsen A.K'nin yanı sıra müteahhitler, akaryakıt işletmecileri ve belediye çalışanları yer alıyor.
Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 21 kişiden 7'si serbest kalırken, 14'ü öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.