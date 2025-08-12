Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 17 kişi gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen 4'üncü dalga operasyonda toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 12.08.2025 10:00
  • Giriş: 12.08.2025 10:00
  • Güncelleme: 12.08.2025 10:07
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 17 kişi gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda sabah saatlerinde 17 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne dördüncü dalga operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kuyumcu ve belediye personelinin de olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

BirGün'e Abone Ol