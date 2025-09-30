Giriş / Abone Ol
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 20 kişi hakkında gözaltı kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha düzenlendi. Soruşturma kapsamında Antalyaspor Derneği aranırken 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

  • 30.09.2025 09:11
  • Giriş: 30.09.2025 09:11
  • Güncelleme: 30.09.2025 09:27
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Antalyaspor Derneği'nde arama yapılıyor.

20 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 16 kişi gözaltına alındı.

Belediyeye yapılan operasyonlarda Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'ye kayyum atanmıştı.

Bu sabah saatlerinde ise Antalyaspor Derneği'ne operasyon yapıldı.

gözaltına alınan isimler arasında Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi Bahattin Özkesemen ve iş adamı Ramazan Karabulut'un da olduğu öğrenildi.

