Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 3 kişi gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 02.06.2026 09:38
  • Giriş: 02.06.2026 09:38
  • Güncelleme: 02.06.2026 09:52
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'irtikap' soruşturmasında bu sabah bir operasyon daha düzenlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen bir kişi de aranıyor.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlatılan soruşturma kapsamında CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

ZUHAL BÖCEK SERBEST BIRAKILMIŞTI

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, dün yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Zuhal Böcek, 30 Nisan'da soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 3 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

