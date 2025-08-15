Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının 4'üncü dalgasında, 12 Ağustos'ta sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda aralarında kuyumcu ve döviz bürosu sahiplerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. Şüphelilerden ikisi, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

195 MİLYON TL'LİK RÜŞVET İDDİASI

Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlem ve ifadeleri tamamlanan, aralarında iş insanı A.Y. ile çalışanları M.Y. ve E.A., belediye çalışanları Y.N. ile O.N.'nin de olduğu 15 şüpheli bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Operasyona konu olan ve 195 milyon TL'lik rüşvet iddiasında adı geçen iki şirkete de dün kayyum atandı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Diğer yandan Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği, iş insanı A.Y. üzerine kayıtlı tüm taşınmazlara, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, tüm banka hesaplarına, kıymetli maden (altın, gümüş vb), döviz, diğer mali kurumlardaki her türlü hesap, kiralık kasa gibi tüm mal varlığına el konulmasına karar verdi.