Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 5'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ve aralarında iş insanları, belediye personeli ve eski yöneticilerin de bulunduğu 21 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınanlardan 7'si emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 14 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenlerden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 TUTUKLAMA

Mahkemeye sevk edilen 8 kişiden Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Mehmet Okan Kaya, Levent Şapçıoğlu, Tuncay Sarıhan ve İsmail Erdoğmuş tutuklandı.

Böcek'in eski gelini Zeynep K.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Dün (12 Eylül) öğle saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi serbest bırakılırken 14 kişi ise adliyeye sevk edilmişti.