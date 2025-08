Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Et projesine yoğun ilgi

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yerelden kalkınma hedefiyle hayata geçirdiği Halk Et projesi, 2025 yılının ilk yarısında da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sağlıklı ve güvenilir et ürünlerine uygun fiyatla erişim imkanı sunan proje ile 2025’in ilk 6 ayında 80 bin vatandaşa toplam 200 ton et satışı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kent sakinlerine kaliteli, sağlıklı ve ucuz et tüketebilmeleri için başlattığı Halk Et projesi, vatandaşların tercihi olmayı sürdürüyor. Artan et fiyatları karşısında vatandaşlara güvenilir ve ekonomik bir alternatif sunan Halk Et, özellikle dar gelirli ailelere rahat bir nefes aldırıyor. Halk Et, 2025 yılının ilk yarısında Kepez, Serik, Manavgat, Alanya ve Mobil Satış TIR'ı aracılığıyla 80 bin vatandaşa 200 ton et satışı gerçekleştirildi. Halk Et mağazalarında kırmızı et satışının yanı sıra sakatat ve sucuk satışı da gerçekleştiriliyor.

"Güvenilir et tercihi olarak Halk Et öne çıkıyor"

Halk Et Kepez Şubesi Birim Sorumlusu Mustafa Kocaman, 2025 yılının ilk 6 ayında beş şubede toplam 200 ton et satışı gerçekleştirildiğini belirtti. Bu satışların büyük bir kısmının Kepez Şubesi üzerinden yapıldığını ifade eden Kocaman, sadece bu şubede yaklaşık 130 ton et satıldığını söyledi. Kocaman, et satışının yanı sıra vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yaklaşık 15 ton çiğ süt satışı da gerçekleştirildiğini kaydetti. Kepez Şubesi'nin diğer mağazalardan farklı olarak sakatat satışı da yaptığını belirten Kocaman, "Kepez, Serik, Manavgat, Alanya ve Mobil Halk Et Satış TIR'ımız aracılığıyla 2025’in ilk yarısında yaklaşık 80 bin vatandaşımıza hizmet verdik. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte piknik ve mangal alışverişlerinde güvenilir et tercihi olarak Halk Et öne çıkıyor. Vatandaşlarımız hem fiyat hem de kalite açısından bizi bilinçli bir şekilde tercih ediyor" dedi.

"Alışverişten son derece memnunum"

Evinin uzak olmasına rağmen Halk Et’i tercih ettiğini söyleyen Muhittin Şimşek, "Et alışverişimi sürekli buradan yapıyorum. Fiyatlardan ve personelden çok memnunum. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Şimdi kıyma aldım" diye konuştu. Halk Et müşterilerinden Rabia Yılmaz ise Halk Et’in ürünlerinden memnuniyetini dile getirerek, "Temiz, taze ve güvenilir. Her zaman etimi buradan alıyorum. Fiyatlar da diğer yerlere göre daha uygun olduğu için burayı tercih ediyorum. Bugün kıyma aldım, gerçekten istediğimiz gibi, çok kaliteli. Alışverişten son derece memnunum" ifadelerini kullandı.