Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför TIR'ı öğrenciler ile buluştu

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mobil Kuaför TIR'ı, kırsal mahallerde vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda TIR, son olarak, Elmalı ve Kaş’ta okullara gitti; öğrencilerin, ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakımları gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen mobil kuaför hizmeti, berber hizmetlerine erişimde güçlük çeken vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Şehir merkezine gelme imkanı bulunmayan ve yaşadıkları bölgelerde berber ya da kuaför olmayan vatandaşlara yönelik planlanan hizmet, Antalya’nın farklı ilçelerinde belirli periyotlarla gerçekleştiriliyor.

Öğrencilerden hizmete yoğun ilgi

Bu kapsamda Mobil Kuaför TIR'ı, Elmalı’nın kırsal mahallelerinde bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere hizmet verdi. Üç gün boyunca Elmalı’da bulunan TIR, ilk gün Özdemir İlk ve Ortaokulu'nda, ikinci gün Eskihisar Mahallesi’ndeki Şehit Nuri Çavdar İlk ve Ortaokulu'nda, üçüncü gün ise Zümrütova Mahallesi’nde bulunan Zümrütova İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere ücretsiz kuaförlük hizmeti sundu. Öğrenciler mobil kuaföre yoğun ilgi gösterdi.

199 öğrenci tıraş edildi

Elmalı’da üç gün boyunca hizmet veren Mobil Kuaför TIR'ında toplam 199 öğrenci tıraş edilerek kişisel bakımları yapıldı. Hizmetten faydalanan öğrenciler ve okul yöneticileri, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Mobil Kuaför TIR'ı, Kaş’ın Bezirgan Mahallesi'nde de vatandaşların ücretsiz saç kesimini yaptı. TIR, gittiği her bölgede yoğun ilgi görmeye devam ediyor.