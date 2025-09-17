Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin YKS hazırlık kursları başladı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi'nde (ATABEM), 12’nci sınıf öğrencileri ve mezunlar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık kursları başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere yönelik hazırlık kursları düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlere üniversite kapılarını aralıyor. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile beraber ATABEM Muratpaşa, Çaybaşı, Gazipaşa ve Alanya’da Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezleri'nde ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları başladı.

Ücretsiz deneme sınavları ve etütler

Yeni eğitim ve öğretim yılı takvimi ile beraber ATABEM’in Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezleri'nde öğrenciler ders başı yaptı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda öğrencilere, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya alanlarında ücretsiz eğitim veriliyor. Yıl boyunca öğrencilere ücretsiz deneme sınavları ve etüt desteği de verilecek.

"Öğrencilere özel bire bir rehberlik hizmeti de sağlıyoruz"

ATABEM Çaybaşı Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi Birim Sorumlusu Cemalettin Yaman, Büyükşehir Belediyesi’nin 6 yıldır devam eden ücretsiz kurs desteğinin bu yıl da sürdüğünü belirterek, "Antalya’nın dört farklı noktasında Çaybaşı, Muratpaşa, Alanya ve Gazipaşa’da kurslar başladı. Öğrencilere ücretsiz kaliteli eğitim sunuyoruz. Etüt saatleri, soru çözüm odaları ve deneme sınavlarıyla genç kardeşlerimize destek veriyoruz. Ayrıca meslekler ve iş alanları konusunda üniversite adaylarına bilgi vermek amacıyla meslek seminerleri düzenliyoruz. Öğrencilere özel bire bir rehberlik hizmeti de sağlıyoruz" dedi.

Kurslara katılan öğrenciler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Cansel Çiçek: "ATABEM’de sınava hazırlanmak için yeterli eğitimi alacağıma inanıyorum. Ücretsiz bir şekilde özel ders alıyorum gibi. Yıl boyunca deneme sınavları ve etüt çalışmaları olacak. Onlara da katılacağım. Üniversitede Diyetisyenlik bölümünü kazanmak istiyorum."

-Mehmet Ulaş Çamlı: "Yıl boyunca üniversite sınavına burada hazırlanacağım. Hedefim Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümünü kazanmak. Kurstaki dersler, etütler ve deneme sınavları ile hedefime ulaşacağım."

-Ayşe Yayar: "Dışarıda özel dershane fiyatları çok yüksek. Ben hem sınav için ATABEM’e geliyorum hem de işte çalışıyorum. Bütçemden dershane için ayrı bir ücret ayırmadığım için mutluyum."

-Rojin Çimen: "Hedefim Çocuk Gelişimi ya da Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazanmak. ATABEM’de sınava hazırlanarak iyi bir puan alarak istediğim bölümü kazanacağıma inanıyorum."