Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması: 1 kişi daha tutuklandı
Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklandığı ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında, geçen günlerde tutuklanan Böcek’in gelini Zuhal Böcek ile görüştüğü iddia edilen G.T., ‘Suç delillerini gizlemek ve değiştirmek’ suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: DHA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı.
Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile yurt dışı dönüşü görüştüğü iddia edilen G.T., ‘Suç delillerini gizlemek ve değiştirmek’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan G.T., bugün adliyeye sevk edildi.
G.T., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince aynı suçlamayla tutuklanarak cezaevine gönderildi.