Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması: 3 kişi daha gözaltına alındı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanvekili M.A.'nın yeğeni H.A. ile kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada, Aksu ilçesi Altıntaş mevkisindeki inşaatlara imar ve iskan verilmesi için müteahhitlerden rüşvet aldıkları ve aracılık ettikleri iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya ve bilgi işlem destek çalışanı Halil K. eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.