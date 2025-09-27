Giriş / Abone Ol
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması: 3 kişi etkin pişmanlıktan tahliye edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 3 kişi, etkin pişmanlıktan tahliye edildi.

  • 27.09.2025 21:38
  • Giriş: 27.09.2025 21:38
  • Güncelleme: 27.09.2025 21:44
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanı M.E.H, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S. ve belediye şirketi Antepe Müdürü İ.E, etkin pişmanlıktan tahliye edildi.

Sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakılan 3 kişi, cezaevinden salıverildi.

Ayrıntılar birazdan...

