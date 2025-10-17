Antalya Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları ile 145 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine denk enerji üretiyor

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımları ve sıfır emisyon hedefleriyle çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’de kendi enerjisini üreten ve depolayan ilk belediyelerden biri olan Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları ile 145 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer enerji üretiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğasını ve geleceğini korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Güneş enerji santralleri (GES) ile Türkiye’nin İklim Dostu Kuruluş Belgesi’ne sahip ilk belediyesi olan Büyükşehir, 18 güneş enerji santrali, 4 biyokütle ve katı atık tesisi ile yaklaşık 145 bin hanenin yıllık tüketimine eşdeğer enerji üretimi gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımları artırarak şehrin enerji ihtiyacını daha fazla temiz enerjiden karşılamayı hedefliyor. Bu vizyon ile sadece ekonomik kazanç değil aynı zamanda yeşil ve sürdürülebilir bir Antalya’nın geleceğe bırakılması amaçlanıyor.

GES sayısı artıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal sulama ve hizmet binalarında kullanılan enerji tüketiminden tasarruf sağlamak amacıyla kurduğu Güneş Enerji Santralleri'nin (GES) sayısını da arttırıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binasında inşasına başlanacak 120 kWe Çatı GES tesisi ile sürdürülebilir enerji üretimi kapasitesi arttırılacak. Büyükşehir’in 19. GES tesisi olacak yatırım ile Büyükşehir’in yenilenebilir enerji kullanımını artacak. GES'ler ile yıllık 7 bin 438 hanenin tüketimine eşdeğer toplam 21 bin 410 MWh/yıl elektrik üretimi gerçekleştirilecek. Hem enerji maliyetlerini düşüren hem de vatandaşlara destek sağlayan GES projeleri, enerji tasarrufu sağlamakla birlikte çevresel katkılarıyla da öne çıkıyor. Yıllık 9 bin 420 ton karbon emisyonunun engellenmesi, doğaya 810 bin 233 yetişkin ağaç eşdeğerinde bir katkı sunuyor.

Sessiz ve sürdürülebilir ulaşım

Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir kentsel ulaşım içinde çalışmalarını sürdürüyor. Sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda fosil yakıtlara olan ihtiyacı en az düzeye indirmeyi amaçlayan Büyükşehir, ulaşımda hava kirliliğinin azaltılması için toplu ulaşım filosunu elektrikli otobüsler ile dönüştürüyor. Çevre dostu, sessiz ve sürdürülebilir kentsel toplu ulaşım için tercih edilen elektrikli otobüsler, sıfır karbon salınımına öncülük ederek şehrin ekonomisine de katkı sunuyor.