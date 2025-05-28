Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden final haftasında öğrencilere çorba ikramı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sınav haftasında sıcak çorba ikram ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sınav dönemlerinde üniversite öğrencileri için gerçekleştirdiği ücretsiz çorba ikramı geleneğe dönüştü. Her vize ve final

döneminde Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine yapılan çorba ikramı, bu sınav döneminde de devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü

ekipleri, öğrencilere Merkez Kütüphane önünde 22.00-23.00 saatleri arasında sıcak çorba dağıtımı yapıyor.



Final haftası boyunca devam edecek

Kütüphanede akşamları ders çalışan öğrencilerin sıcak çorba ile içleri ısınırken, bir süre derse mola verme imkanı sağlanıyor. Sınav haftası olan 26 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında öğrencilere mercimek, tarhana, ezogelin ve domates çorbası ikramı devam edecek.

Ziraat Fakültesi Bölümü öğrencisi Abdurrahman Bircan, "Sınav stresi yaşıyoruz. Bazen karnımızı doyurmaya bile zaman bulamıyoruz. Çorba ikramı sayesinde hem derslere mola veriyor hem de karnımızı doyuruyoruz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencisi Melik Yaşar da, "Final sınavlarının telaşı yüzünden neredeyse 7/24 kütüphanede yaşıyoruz. Akşam erken saatte yemek yediğimiz için gece ders çalışırken acıkabiliyoruz. Aşağı inip vakit kaybetmeden sıcak çorbamızı içiyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler, çorba dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.