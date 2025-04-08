Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere sıcak çorba ikramı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sınav dönemlerinde geleneksel hale getirdiği sıcak çorba ikramını bu yıl da sürdürüyor. Vize haftasında Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine çorba dağıtımı yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde sınav haftası boyunca saat 22.00 ile 23.00 arasında öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuyor. Bahar dönemi vize sınavları süresince devam edecek uygulamayla, öğrencilerin yoğun sınav temposuna moral ve destek sağlanıyor.



Çorbanız bizden, başarı sizden"

Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, sınav haftasında öğrencilere destek olmayı amaçladıklarını belirterek, "Öğrencilerin bahar dönemi vize sınavları başladı. 7-18 Nisan tarihleri arasında her akşam 22.00-23.00 saatleri arasında Merkez Kütüphane önünde sıcak çorba ikram ediyoruz. Öğrencilerimize bu yoğun dönemde bir yudum moral vermek istiyoruz. Çorbanız bizden, başarı sizden" dedi.