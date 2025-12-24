Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine final haftasında sabahları ve akşamları sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Aralık ile 2 Ocak günleri arasındaki final haftasında, Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde öğrencilere sıcak çorba ikram ediyor. Öğrenciler sabah ve akşam dağıtılançorba ile hem beslenmelerine hem de bütçelerine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, sınav haftası boyunca cumartesi ve pazar günleri dahil olmak üzere öğrencilere, 09.30-11.00 ile 21.00-22.00 saatleri arasında çorba ikramında bulunmaya devam edecek.

Maliye Bölümü öğrencilerinden Kübra Torun, ikrama ilişkin, “Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ders aralarında sıcak çorba içmek iyi geliyor. Bugün de en sevdiğim çorba tarhana ikramı var. Böyle bir hizmetten çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz” dedi.

Matematik Bölümü öğrencisi Elçin Künefeci de sınavlara hazırlanmaktan yemek yemeye bile zaman ayıramadıklarını belirterek, “Vize haftasında da Büyükşehir Belediyesi’nin çorba ikramı olmuştu. Özellikle soğuk havalarda dağıtılan bu çorba çok iyi geliyor” diye konuştu.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü öğrencisi Durmuş Çoban ise “Kütüphanede uzun saatler ders çalışıyoruz, mola aralarında ise sıcak çorbamızı içerek hem ısınıyor hem de enerjimiz yükseliyor” ifadelerini kullandı.