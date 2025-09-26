Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden üreticilere katma değeri yüksek alternatif ürün desteği

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca’ya kazandırdığı Kumluca Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi ile üretimde çeşitliliği artırarak bölge ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Tesiste kurutulan narenciyelerin yanında, bölgede üretimi artan ejder meyvesi de en çok kurutulan ürünler arasına girdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yönetiminde, Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından işletilen Kumluca Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi, günlük 3 ton kurutma kapasitesi ile üreticilere alternatif üretim için imkan sağlıyor. Yerel üreticilerin işini kolaylaştıran ve maddi kaybını en aza indiren kurutma tesisinde, halde satışa sunulamayan ve üretim fazlası olarak elde kalan ürünler işlenerek, katma değeri yüksek alternatif ürün haline getiriliyor.

Ejder meyvesi kurutuluyor

Bölgede meyve üretimi yapan çiftçilerin çeşitli nedenlerle elinde kalan ürünlerini değerlendirdiği kurutma tesisinde, portakal ve limon gibi narenciye ürünlerinin yanında son yıllarda bölgede üretimi artan ejder meyvesi de kurutulan ürünlerin arasına girdi. Bölgede yetiştirilerek yurtiçi ve yurtdışı pazarına gönderilen ejder meyvelerinin gramajı satışa uygun olmayanlar ayrılarak kurutma tesisinde işleniyor. Tesise getirilen ejder meyveleri yıkama, dilimleme işleminin ardından ortalama 20 saatlik kurutulup paketlenerek, tüketime hazır hale getiriliyor. Kısa sürede işlenen ürünler üreticilerin emek ve maddi kaybını en aza indirerek israf önleniyor. Satışa hazır hale getirilen kurutulmuş ejder meyvesi ürünleri doğal ürün satan firmalar ve aktarlara ulaştırılarak satışa sunuluyor.

İhraç fazlası ürünler israf olmuyor

Kurutma Tesisi’ne gelen ürünler arasında son dönemlerde kurutmalık ejder meyvesi getiren üreticilerin sayısının arttığını belirten tesis sorumlusu Ziraat Mühendisi Emel Acar Bulut, “Kurutma tesisimizde çiftçilerimizden gelen ürünleri dilimleme, kurutma ve paketleme işlemlerini gerçekleştirerek tüketime hazır hale getiriyoruz. Portakal, limon, greyfurt, elma ve ayva gibi ürünlere ek olarak son zamanlarda ejder meyvesi de ciddi bir talep görüyor. Üreticilerimizin ürünleri israf olmadan tüketicilerimize hem yaş olarak hem de kurutulmuş olarak en iyi şekilde sunulmaktadır” dedi.

Kurutma tesisi pazarı genişletti

Kumluca’da 5 yıldır ejder meyvesi üretmeye başlayan Duygu Sefa Yaraş ise "Bu yıl bizim için oldukça verimli bir yıl oldu. İkinci ürün diye tabir ettiğimiz 200-300 gram ve üçüncü ürün diye tabir ettiğimiz 150-200 gram arası ejder meyvelerimiz elimizde kalıyordu. Kurutma tesisinin kurulması pazarımızı biraz daha genişletip bizleri rahatlattı. 150-200 gramlık ejder meyvelerimizi kurutma tesisimize vermeye başladıktan sonra ürünlerimizi zayi etmemeye başladık. Pazara gitmeyen meyvelerimizi kurutma fabrikamıza göndererek daha iyi bir sonuç elde ediyoruz. Geçen yıl ilk ürünlerimizi kurutmuştuk. Ürünleri iç piyasadaki aktarlara, marketlere verebiliyoruz. Kurutma tesisi için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz. Biz çiftçilere gerçekten can suyu gibi geldi" diye konuştu.