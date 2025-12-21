Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 27’nci çevre ödülü

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çevre Programı-Akdeniz Eylem Planı (UNEP-MAP) tarafından yürütülen “İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü” (İstanbul Environment Friendly City Award) 2024/2025 döneminde uluslararası jüri tarafından üçüncülük ödülüne layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Büyükşehir Belediyemiz, bu ödül ile çevre alanında 27’nci ödülünü kazanmış oldu. Başkanımız Muhittin Böcek’in çevre alanında hayata geçirdiği projelerin uluslararası alanda ne kadar değerli olduğu bir kez daha ortaya kondu" dedi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı-UNEP-MAP tarafından yürütülen İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü, Mısır’ın Kahire kentinde düzenlenen 24. Barselona Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP24) kapsamında açıklandı. Konferansa Antalya Büyükşehir Belediyesi adına İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı katıldı.

Uluslararası alanda üçüncülük ödülü kazandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre alanında yürüttüğü çalışmalar jüriden beğeni topladı. Yapılan değerlendirme sonrasında Büyükşehir Belediyesi, üçüncülük ödülüne layık gördü.

Başkan Vekili Özdemir, konuya ilişkin, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyemiz, bu ödül ile çevre alanında 27’nci ödülünü kazanmış oldu. Başkanımız Muhittin Böcek’in çevre alanında hayata geçirdiği projelerin uluslararası alanda ne kadar değerli olduğu bir kez daha ortaya kondu. 2025 yılı Çevre Başkenti seçilen Antalya’mızın başarısı bu ödülle taçlanmış oldu. Bu ödül; Barselona Sözleşmesi’ne taraf ülkeler arasında çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele, kentsel planlama ve doğal kaynak yönetimi alanlarında başarılı şehirleri ödüllendiren, Akdeniz’in en prestijli kentsel çevre ödüllerinden biridir. Değerlendirmeler tamamen teknik komite, bağımsız uzmanlar ve ilgili yönlendirme kurulları tarafından yapılmaktadır. Antalya’nın son dönemde hayata geçirdiği çevre ve sürdürülebilirlik uygulamaları özellikle güçlü bulunmuştur. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”