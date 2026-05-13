Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bir operasyon daha: 25 gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon daha düzenlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye iştiraki ANSET'e yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Antalya, Ankara ve Adana'da operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 25 kişi gözaltına alındı.

Şehir dışında gözaltına alınan kişilerin de Antalya Emniyeti'ne getirileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda önce 27 kişi, operasyonun devamında ise 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan 2'si emniyetten serbest kalırken, 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan kişilerden 14'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ameliyat olduğu için ilk başta gözaltı kararı uygulanamayan belediyenin genel sekreteri Cansel Çevikol Tuncer ise hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişinin ise arandığı bildirilmişti.