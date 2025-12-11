Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin "Halk Et" projesi altı yaşında

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşları uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli etle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "Halk Et" projesi altıncı yaşını kutluyor. İlk şubesi 11 Aralık 2019’da hizmete giren projede, altı yılda 933 bin 375 vatandaşa 2 milyon 96 bin 864 kilogram et ve et ürününün satışı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin "Yerelden Kalkınma Projeleri" kapsamında 11 Aralık 2019 yılında hayata geçirdiği "Halk Et" altıncı yılını doldurdu. Proje ile yerel üreticiler desteklenirken Antalya halkı da uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir et ve et ürünleriyle buluşturuldu.

Altı yılda 2 milyon 96 bin 864 kilogram et satışı

Proje kapsamında Kepez, Manavgat, Serik, Alanya ve Mobil Satış TIR'ı olmak üzere beş noktada 2025 yılı boyunca 109 bin 688 vatandaşa 292 bin 510 kilogram et satışı yapılırken; altı yılda ise 933 bin 375 vatandaşa 2 milyon 96 bin 864 kilogram et ve et ürününün satışı gerçekleştirildi.

Uygun fiyatlı ve güvenilir

Büyükşehir Belediyesi’nin uygun fiyatlı ve güvenilir gıda hizmeti sunan Halk Et Kepez Mağazası’nda artık sakatat satışları da yapılıyor. Vatandaşlar, talep gören ürünler arasında yer alan ciğer, yürek, dalak ve işkembe gibi sakatat çeşitlerini de hijyenik koşullarda ve uygun fiyatlarla temin edebiliyor.

Sucuk ve çiğ süt satışı yoğun ilgi görüyor

Halk Et Mağazaları’nda ve Halk Et Mobil Satış Mağazası’nda kırmızı etin yanı sıra sucuk ve çiğ süt satışı da gerçekleştiriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait dört Halk Et Satış Mağazası ve Mobil Satış TIR'ında 2025 yılı içerisinde 6 ton 319 kg sucuk satışı yapıldı. Halk Et Mağazaları’nda 2025 yılı içerisinde ayrıca 22 bin 887 litre çiğ süt satıldı.

Yerel üreticiden alınıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, proje ile Antalyalı hayvan yetiştiricilerine de destek oluyor. Halk Et Mağazaları'nda satılan et ürünlerinin elde edildiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ilk elden yerel üreticilerden alınıyor. Büyükşehir Belediyesi, altı yılda 496 yerel işletmeden 6 bin 63 küçükbaş, 11 bin 635 büyükbaş olmak üzere toplamda 17 bin 698 hayvan satın aldı.

ANET tarafından veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca yerel üreticilerden alınan hayvanlar yine ANET'in kendi mezbahasında kesilerek, veteriner gözetiminde işlenerek Halk Et Satış Mağazaları’nda tüketime sunuluyor.

"Mağazalar tertemiz, pırıl pırıl"

Halk Et Mağazası açıldığından beri düzenli olarak alışveriş yaptığını söyleyen Nuriye Damar, ürünlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Damar, "Etler çok kaliteli, bu yüzden sürekli buradan alışveriş yapıyoruz. Mağazalar tertemiz, pırıl pırıl. Bugün 5 kilo kıyma ve 1 kilo kuyruk yağı aldım. Sütleri de çok güzel, ihtiyaç oldukça onu da buradan temin ediyoruz" dedi.

"Piyasada gıdaya yönelik hizmet verenlere güvenimiz kalmadı"

Halk Et Mağazası’ndan alışveriş yapan Güven Metintaş ise güvenilir gıda bulmanın zorlaştığını belirterek Halk Et’i tercih ettiğini söyledi. Metintaş, "Piyasada gıdaya yönelik hizmet verenlere güvenimiz kalmadı. Burasının sağlam ve güvenilir olduğunu düşündüğüm için alışverişimi buradan yapıyorum. Et de sucuk da olsun başka bir yerden almam. Belediye Başkanımıza ve çalışanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.