Antalya Büyükşehir davası: İtirafçı yalan söylediğini itiraf etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in de bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davada ikinci gün duruşmaları başladı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar arasında yer alan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve görevden uzaklaştırılan emniyet müdürü İlker Arslan’ın da bulunduğu toplam 41 sanık katıldı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Halk TV'de yer alan habere göre Kimlik tespitinin yapılmasının ardından mahkeme, tutuksuz sanıkların savunmalarını almaya başladı. Duruşmayı ayrıca bazı CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sanık yakınları ve çok sayıda izleyici takip etti.

TUTUKSUZ SANIKLAR KONUŞTU

Beşi tutuklu toplam 41 sanığın yargılandığı dava, ikinci gününde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu’nda devam etti. İlk gün, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, İlker Arslan, Okan Kaya, Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş savunma yapmıştı. Bugün ise tutuksuz sanıkların ifadeleri alındı.

HELALLİK İSTEDİ

Duruşmada savunma yapan itirafçı Tuncay Kaya, dikkat çeken ifadeler kullandı. Kaya, "Beni tutukladılar. İtirafçı olmamı istediler. Eşimi de aldılar. Çocuklarımı göremedim. Onun için çıkmak için itiraf ettim. Para aldı dediklerimin haklarından helallik istiyorum. Korkumdan dolayı yaptım" dedi.

Bu sözlerin ardından duruşma savcısı, Tuncay Kaya hakkında “yalan beyanda bulunduğu” gerekçesiyle işlem yapılmasını talep etti.