Antalya Büyükşehir ile Rusya hükümeti arasında işbirliği protokolü imzalandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böcek, 140'tan fazla uluslararası devlet ve hükümet yöneticisinin yanı sıra belediye başkanları, ulaştırma ve dijital gelişim bakanları, ulaştırma operatörlerinin CEO'ları, tanınmış uluslararası ulaştırma uzmanları ve akademik topluluğu, teknoloji tabanlı şirketleri bir araya getiren Moskova Uluslararası Ulaşım Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı.

Muhittin Böcek aynı zamanda hükümet Başkan Yardımcısı, Moskova Ulaştırma ve Altyapı Strateji Geliştirme Başkanı Maksim Liksutov ile ulaşım, turizm ve dijitalleşme alanlarını içeren işbirliği protokolünü de imzaladı.

Moskova Ulaştırma ve Yol Altyapısı Geliştirme Departmanı ile Moskova Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı'nın ortaklaşa düzenlediği ve 25 Ağustos’a kadar devam edecek zirvede ulaşım, turizm ve dijitalleşme konularında deneyim alışverişinde bulunulacak.

Modern megakentlerin sorunları ve çözümlerinin tartışılacağı uluslararası uzman platformu oluşturmayı amaçlayan zirve, şehirler arasındaki bağları güçlendirmek ve gelecekteki işbirliğinin yönünü belirlemeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, zirve ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Dünya ülkeleri ile Antalya’da hangi projeleri uygulayabileceğimizi paylaşma ve daha iyi nasıl geliştirebileceğimiz konularında iş birliğimizi geliştirme fırsatı bulduk” dedi.