Antalya Büyükşehir ve Finike belediyelerine 3,7 milyon lira çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya’da açık alana atık bıraktığı tespit edilen Antalya Büyükşehir ve Finike belediyelerine toplam 3,7 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Denetimler Turunçova Mahallesi ve Alakır Çayı çevresinde gerçekleştirildi.

  • 30.10.2025 10:51
  • Giriş: 30.10.2025 10:51
  • Güncelleme: 30.10.2025 10:55
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'da açık alana bırakılan atıklar nedeniyle Büyükşehir ile Finike belediyelerine toplam 3,7 milyon lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Antalya İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Turunçova Mahallesi'ndeki toprak alana Antalya Büyükşehir Belediyesine ait yol süpürme kamyonundan atık bırakıldığının belirlendiği kaydedildi.

Finike ilçesinde yapılan denetimlerde de Alakır Çayı yakınlarındaki alana, Finike Belediyesi'ne ait araçlarla bahçe ve sera atıkları başta olmak üzere çeşitli plastik ve karışık atıkların bırakıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Finike Belediyesine, Çevre Kanunu kapsamında toplam 3,7 milyon lira idari ceza uygulandığı ifade edildi.

