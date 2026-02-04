Antalya - Çarpışan otomobillerden biri yandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri yanmaya başladı. İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından otomobillerde hasar oluştu.

Avsallar Mahallesi Konak Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde Y.K. kullandığı 07 HUE 21 plakalı otomobille kavşaktan D400 kara yoluna geçtiği esnada K.A.'nın kullandığı 20 BEB 09 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından 20 BEB 09 plakalı otomobil yanmaya başladı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye ekibi tarafından yapılan müdahaleyle söndürüldü. Kazada otomobillerde hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

--------------

-Yanan otomobilden görüntü

-İtfaiyenin yanan otomobile müdahalesi

-Yanan otomobil

-Yanan otomobilin söndürüldükten sonraki halinin görüntüsü

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA, (DHA)