Antalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dede ile torunu tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniköy Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada A.E. ile dedesi A.E'nin ardından 3 kişi daha gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, dede ile torunu çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniköy Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında, 2 Ekim'de çıkan silahlı kavgada Oktay Kaya (41) ölmüş, N.K. (23), A.E. (70) ve Y.K. (47) yaralanmıştı. Şüpheli A.E. ve yaralılar arasında bulunan dedesi A.E. gözaltına alınmıştı.