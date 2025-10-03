Antalya'da 10 gün önce cezaevinden çıkan kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu

10 gün önce cezaevinden çıkan Derya Kazmacı (38) isimli kadın, geçici süreliğine yaşadığı arkadaşının evinde ölü bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2183 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

Bir mağazada bekçilik yapan Rüstem O, sabah eve geldiğinde, yanında kalan Derya Kazmacı'yı yerde yüzüstü hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Kazmacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından Kazmacı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazmacı'nın cesedinin olduğu yerde, enjektör ve uyuşturucu madde olduğu belirtildi. Derya Kazmacı'nın 10 gün önce cezaevinden çıktığı, kalacak yeri olmadığı için arkadaşı Rüstem O.'nun evinde kaldığı ifade edildi.