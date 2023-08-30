Antalya'da 10 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ve 572 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin ormanlık alanda uyuşturucu bitkisi yetiştirdiğini tespit etti.

Zanlının adresine ve ormanlık alandaki ekili alana düzenlenen operasyonda 572 kök skunk bitkisi ve 10 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.