Antalya'da 11 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan cinayet şüphelisi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

JASAT ekipleri, 2015'te 2 kişiyi kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş yakalama kaydı bulunan Y.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.