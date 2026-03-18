Antalya'da 11 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı

Serik’de 2015’ten bu yana “kasten öldürme” suçundan aranan Y.B., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

  • 18.03.2026 09:45
  • Giriş: 18.03.2026 09:45
  • Güncelleme: 18.03.2026 09:51
Kaynak: AA
Antalya'da 11 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan cinayet şüphelisi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

JASAT ekipleri, 2015'te 2 kişiyi kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş yakalama kaydı bulunan Y.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

