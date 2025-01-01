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Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun sürdüğü traktör devrildi: 2 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 14 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi. Feci kazada sürücü ve 8 yaşındaki kız kardeşi hayatını kaybetti.

Yurt
  • 01.01.2025 21:42
  • Giriş: 01.01.2025 21:42
  • Güncelleme: 01.01.2025 21:45
Kaynak: iHA
Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun sürdüğü traktör devrildi: 2 ölü
FOTOĞRAF: İHA

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 14 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi. Feci kazada sürücü ve 8 yaşındaki kız kardeşi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Sadrettin K. isimli çocuğun kullandığı traktör yoldan çıkıp şarampole devrildi.

Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü Sadrettin K. ile 8 yaşındaki kız kardeşi Fatma K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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