Antalya'da 2 kişinin öldürüldüğü huzurevi saldırısı: Bakanlık inceleme başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde İzzettin Söğüt isimli kişinin, kaldığı huzurevinde husumetli olduğu iddia edilen 2 kişiyi öldürmesi ve 1 kişiyi yaralamasına ilişkin inceleme başlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne huzurevinde iki kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Döşemealtı'nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait huzurevinde yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Huzurevinde gece saatlerinde gerçekleşen üzücü olayda 2 yaşlı hayatını kaybederken, ağır yaralanan 1 yaşlının ise hayatî tehlikesi devam etmektedir. Olayın öğrenilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz huzurevine ivedilikle intikal etmiş olup huzurevi sakinlerine ve personele yönelik gerekli psikososyal destek sağlanmaya başlamıştır.

Kaçan saldırgan ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.”