Antalya'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında lastik botta 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile yapılan takip neticesinde de ilçede 5 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.