Antalya'da 225 aday itfaiye eri olabilmek için sınavdan geçti

ANTALYA (AA) - Antalya'da 225 aday, itfaiye eri olmak için zorlu parkurda ter döktü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her türlü doğal afet, yangın ve kazada Antalyalıların yardımına koşan itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla yeni itfaiye eri alımı sınavı yapıldı.

Sınava, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, sivil savunma ve itfaiyecilik, itfaiyecilik ve sivil savunma önlisans programlarından mezun olanlar, KPSS B puan türünde en az 55 puan ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartları ile başvurabildi.

Sözlü ve yazılı sınavlara katılma yeterliliğine sahip 225 aday, mülakatın ardından itfaiye istasyonunda zorlu parkuru geçmeye çalıştı.

Başarılı olan 45 itfaiye eri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatının kadrosuna katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı olarak, Antalyalı vatandaşların her türlü acil durumlarında can ve mal güvenliğini en az zayiatla atlatabilmesi amacıyla yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti.

Kısa, insan kaynakları ve itfaiye araç sayısını güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.