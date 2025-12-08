Antalya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, saat 12.34'te merkez üssü Antalya'nın Kemer ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 16.93 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre, saat 12.34'te merkezi Antalya'nın Kemer ilçesi olan bir deprem yaşandı.
Depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. AFAD'a göre sarsıntının derinliği ise 16.93 kilometre oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 8, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [17.75 km] Kemer (Antalya)
Tarih:2025-12-08
Saat:12:34:09 TSİ
Enlem:36.67278 N
Boylam:30.765 E
Derinlik:16.93 km
Detay:https://t.co/d7T8MmmxX9