Antalya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 12.34'te merkezi Antalya'nın Kemer ilçesi olan bir deprem yaşandı.

Depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. AFAD'a göre sarsıntının derinliği ise 16.93 kilometre oldu.