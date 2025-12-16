Giriş / Abone Ol
Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Aksu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 16.12.2025 17:13
  • Giriş: 16.12.2025 17:13
  • Güncelleme: 16.12.2025 17:15
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; saat 16.11’de merkez üssü Aksu ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 50.53 kilometre derinlikte olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

