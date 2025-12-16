Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Aksu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; saat 16.11’de merkez üssü Aksu ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Zeminden 50.53 kilometre derinlikte olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.