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Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da saat 07:32’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 05.06.2025 07:44
  • Giriş: 05.06.2025 07:44
  • Güncelleme: 05.06.2025 07:53
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07:32’de merkez üssü Akdeniz olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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