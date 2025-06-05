Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da saat 07:32’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07:32’de merkez üssü Akdeniz olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2025-06-05
Saat:07:32:32 TSİ
Enlem:35.85444 N
Boylam:32.21889 E
Derinlik:67.26 km
Detay:https://t.co/p3wMh4AroB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi