Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07:32’de merkez üssü Akdeniz olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.