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Antalya'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Antalya Alanya'nın 14.83 kilometre açığında Antalya Körfezi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 01.06.2025 20:47
  • Giriş: 01.06.2025 20:47
  • Güncelleme: 01.06.2025 20:48
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Antalya açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Açıklamaya göre deprem, saat 20:31'de Alanya'nın 14.83 kilometre açığında gerçekleşti.

#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [14.83 km] Alanya (Antalya)
Tarih:2025-06-01
Saat:20:31:27 TSİ
Enlem:36.55861 N
Boylam:31.58389 E
Derinlik:12.75 km

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