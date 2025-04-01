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Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 24,21 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Güncel
  • 01.04.2025 17:04
  • Giriş: 01.04.2025 17:04
  • Güncelleme: 01.04.2025 17:11
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 16.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.52'de merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 42 kilometre açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 24,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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