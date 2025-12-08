Giriş / Abone Ol
Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde saat 03:31’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 20.75 km olarak ölçüldü.

Güncel
  • 08.12.2025 05:28
  • Giriş: 08.12.2025 05:28
  • Güncelleme: 08.12.2025 05:34
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İl genelinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 03:31’de merkez üssü Konyaaltı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 20.75 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, il genelinde hissedildi.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

