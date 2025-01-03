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Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Antalya'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 03.01.2025 17:01
  • Giriş: 03.01.2025 17:01
  • Güncelleme: 03.01.2025 17:07
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 16.51'de Alanya açıklarında meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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