Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Antalya'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 16.51'de Alanya açıklarında meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 3, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [00.46 km] Alanya (Antalya)
Tarih:2025-01-03
Saat:16:51:04 TSİ
Enlem:36.53056 N
Boylam:31.98722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/E9Gg4Tp62p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi