Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre, saat 12.09'da merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 32,69 kilometre olarak ölçüldü.
Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre, saat 12.09'da merkez üssü Gazipaşa olan bir deprem meydan geldi.
AFAD'ın verilerine göre, depremin şiddeti 4.6 olarak kaydedildi.
Depremin derinliği ise 32,69 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 4, 2024
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2024-12-04
Saat:12:09:10 TSİ
Enlem:35.88778 N
Boylam:31.82556 E
Derinlik:32.69 km
Detay:https://t.co/XZhG3fs0V8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi