Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre, saat 12.09'da merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 32,69 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 04.12.2024 12:21
  • Giriş: 04.12.2024 12:21
  • Güncelleme: 04.12.2024 12:25
Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 12.09'da merkez üssü Gazipaşa olan bir deprem meydan geldi.

AFAD'ın verilerine göre, depremin şiddeti 4.6 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği ise 32,69 kilometre olarak ölçüldü.

BirGün'e Abone Ol