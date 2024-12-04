Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 12.09'da merkez üssü Gazipaşa olan bir deprem meydan geldi.

AFAD'ın verilerine göre, depremin şiddeti 4.6 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği ise 32,69 kilometre olarak ölçüldü.