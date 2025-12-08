Giriş / Abone Ol
AFAD, Antalya'nın Serik ilçesinde, saat 13.21'de 4,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 08.12.2025 13:36
  • Giriş: 08.12.2025 13:36
  • Güncelleme: 08.12.2025 14:05
Kaynak: AA
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Serik ilçesinde, saat 13.21'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Serik ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerden de hissedilen depremin 28,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.

