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Antalya'da 4 firari hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 20.09.2023 17:11
  • Giriş: 20.09.2023 17:11
  • Güncelleme: 20.09.2023 17:11
Kaynak: AA
Antalya'da 4 firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda, "kasten yaralama" suçundan 8 yıl 2 ay hapsi bulunan H.D, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası olan B.A, "çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 12 yıl hapse çarptırılan E.G. ve "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen U.E'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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