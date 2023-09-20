Antalya'da 4 firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda, "kasten yaralama" suçundan 8 yıl 2 ay hapsi bulunan H.D, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası olan B.A, "çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 12 yıl hapse çarptırılan E.G. ve "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen U.E'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.