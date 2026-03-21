Antalya'da 5'i çocuk 6 kişinin öldüğü konteyner yangınıyla ilgili sera sahibi tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde Suriyeli sera işçilerinin kaldığı bir konteynerde çıkan yangın sonucu hamile bir kadın ve 5 çocuğunun hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan sera sahibi tutuklandı.

Kepez ilçesi Gaziler Mahallesinde, Suriyeli sera işçilerinin kaldığı konteynerde nedeni henüz belirlenemeyen yangın neticesinde 7 aylık hamile Leyle Elali Ahmed (27) ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili sera sahibi Yusuf G. ve 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sera sahibi Yusuf G., "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTOPSİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan, hayatını kaybeden 7 aylık hamile Leyle Elali Ahmed ve çocuklarının Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gece 01.30 sularında çıkan yangında Leyle Elali Ahmed ve çocukları Muna Ahmed (9), Fatma Ahmed (8), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5) ile Mahmud Ahmed'in (4) hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.