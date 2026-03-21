Antalya'da 5'i çocuk 6 kişinin öldüğü konteyner yangınıyla ilgili sera sahibi tutuklandı
Antalya’nın Kepez ilçesinde önceki gece saat 01.30 sıralarında sera işçilerinin barındığı konteynerde çıkan yangında hamile olduğu öğrenilen Leyle Elali Ahmed ve 5 çocuğu hayatını kaybetti. Faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan sera sahibi Yusuf G. tutuklandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde Suriyeli sera işçilerinin kaldığı bir konteynerde çıkan yangın sonucu hamile bir kadın ve 5 çocuğunun hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan sera sahibi tutuklandı.
Kepez ilçesi Gaziler Mahallesinde, Suriyeli sera işçilerinin kaldığı konteynerde nedeni henüz belirlenemeyen yangın neticesinde 7 aylık hamile Leyle Elali Ahmed (27) ve 5 çocuğunun hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili sera sahibi Yusuf G. ve 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sera sahibi Yusuf G., "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OTOPSİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Öte yandan, hayatını kaybeden 7 aylık hamile Leyle Elali Ahmed ve çocuklarının Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Gece 01.30 sularında çıkan yangında Leyle Elali Ahmed ve çocukları Muna Ahmed (9), Fatma Ahmed (8), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5) ile Mahmud Ahmed'in (4) hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.