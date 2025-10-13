Antalya'da 5 yılda satılan her 6 konuttan 1'ini yabancı aldı

Türkiye'de ikamet izniyle yaşayan yabancı nüfusu 1 milyon 79 bin 290 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bu yıl eylül ayına kadar 13 bin 77 konut yabancıya satıldı.

İkamet izniyle 131 bin 678 yabancının yaşadığı Antalya'da, eylül ayına kadar 51 bin 812 konut satışının 4 bin 380'i yabancıya yapıldı.

Turizm kenti Antalya'da yaşamayı tercih eden yabancılar 2021 ve sonrasında 59 bin 549 konut satın aldı. Aynı dönemde kentte 341 bin 195 konut satışı gerçekleştirildi.

Kentte 5 yılda satılan 6 konuttan 1'ini yabancı aldı.

EN FAZLA 2022'DE SATIŞ YAPILDI

Antalya'da 2021 ve sonrasında yıllara göre ve yabancılara gerçekleştirilen konut satışı şöyle:

"2021'de 66 bin 691 konuttan 12 bin 384'ü, 2022'de 80 bin 459 konuttan 21 bin 860'ı, 2023'te 64 bin 721 konuttan 12 bin 702'isi, 2024'te 77 bin 512 konuttan 8 bin 223'i, 2025'te 51 bin 812 konuttan 4 bin 380'i yabancıya yapıldı."

Fotoğraf: AA

YABANCILAR 5 YILDA 197 BİN 929 KONUT ALDI

Ülke genelinde 2021 ve sonrasında yıllara göre konut satış sayısı ve yabancılara gerçekleştirilen konut satışları şöyle:

"2021'de 1 milyon 491 bin 856 konut satışından 58 bin 576'sı, 2022'de 1 milyon 485 bin 622 konut satışından 67 bin 490'ı, 2023'te 1 milyon 225 bin 926 konut satışından 35 bin 5'i, 2024'te 1 milyon 478 bin 25 konut satışından 23 bin 781'i 2025'te Ocak-Ağustos dönemindeki 978 bin 70 konut satışından 13 bin 77'si yabancıya yapıldı."