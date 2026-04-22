Antalya'da 56 yıllık kadastro davası sonuçlandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 1970 yılında açılan ve 18 hak sahibini ilgilendiren kadastro davası, 56 yıl sonra karara bağlandı.

Kumluca Kadastro Mahkemesi’nde görülen “mülkiyet uyuşmazlığı” davası 5 Mart 1970’te açıldı.

Yargılama süreci yıllarca devam eden dosyada mahkeme, 16 Nisan 2026’da kararını verdi.

18 tarafın yer aldığı dava, Türkiye’de en uzun süren kadastro davalarından biri olarak kayıtlara geçti.