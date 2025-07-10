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Antalya'da 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Ajans Haberleri
  • 10.07.2025 14:37
  • Giriş: 10.07.2025 14:37
  • Güncelleme: 10.07.2025 14:38
Kaynak: AA
Antalya'da 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, butik otelin yüzme havuzunda boğuldu.

Gündoğdu Mahallesi'nde bir butik otelde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki Egemen Durmuş, yetişkin yüzme havuzunda hareketsiz kaldı. Durumu fark edilerek havuzdan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından, çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Baba Mustafa Kemal Durmuş ile yakınları, cenazeyi alırken üzüntü yaşadı.

Öte yandan işletme sahibi M.B.B. gözaltına alındı.

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