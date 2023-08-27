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Antalya'da ağacın kırılan dallarının düştüğü 5 araç zarar gördü

Ajans Haberleri
  • 27.08.2023 16:08
  • Giriş: 27.08.2023 16:08
  • Güncelleme: 27.08.2023 16:08
Kaynak: AA
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Antalya'da ağacın kırılan dallarının düştüğü 5 araç zarar gördü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, çürüyen büyük çınar ağacının dallarının kırılarak devrilmesi sonucu park halindeki 5 araçta hasar oluştu.

Kılıçarslan Mahallesi Park Sokak'ta eski Antalya Büyükşehir Belediye binasının yanındaki çınar ağacının dalları büyük bir gürültüyle koptu.

Toz bulutunun kapladığı alanı kontrol eden belediye ekipleri, ağaç dallarının araçların üzerine devrildiğini ve biri belediyenin temizlik aracı olmak üzere park halindeki 5 aracın zarar gördüğünü tespit etti.

Dallar, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu araçların üzerinden kaldırıldı.

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